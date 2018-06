Facebook

Das Auto der Lenkerin landete im Saggaubach © RK

Mittwoch abend schüttete es stellenweise wieder wie aus Kübeln, das wurde einer Fahrzeuglenkerin zum Verhängnis. Auf der L604 in Gündorf verlor die Frau auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und geriet mit ihrem Auto ins Schleudern. In der Folge rutschte das Auto in den Saggaubach. Einsatzkräfte nahmen die Bergung vor, das Rote Kreuz Arnfels versorgte die verletzte Lenkerin und brachte sie mit Gesichts- und Kopfverletzungen ins Lkh Wagna.