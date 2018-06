Kleine Zeitung +

St. Martin, Wolfsberg, Judenburg Für Sicherheitsprojekte in der Schule ausgezeichnet

Am Montag wurden in der Landespolizeidirektion Steiermark die Sieger für den Ideenwettbewerb „Gemeinsam.sicher mit deiner Schule“ prämiert. Die Volksschule St. Martin im Sulmtal, die NMS Wolfsberg und das Jugendzentrum Judenburg gingen in den drei Alterskategorien als Sieger hervor.