Die kräftigen Gewitterzellen, die am Freitag durch die Steiermark ziehen, haben am Nachmittag den Westen des Landes erreicht. In den Bezirken Voitsberg und Deutschlandsberg gibt es bereits erste Unwetter.

In Lannach hat es am Freitagnachmittag gehagelt © Facebook/Barbara Kreuzweger

Die Unwetter, die am heutigen Freitag von Nordosten in die Steiermark gezogen sind, haben am Nachmittag den Westen des Landes erreicht. In Lannach, berichtet Leserreporterin Barbara Kreuzweger auf Facebook, hat es um zirka 15 Uhr am Freitagnachmittag gehagelt. Ebenso im südlicher gegelegenen Wiel nahe Deutschlandsberg. Auch in Lieboch steht die Freiwillige Feuerwehr im Unwettereinsatz.

