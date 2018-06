Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der alkoholisierte Mann begann bei einem Fest in Heimschuh zu randalieren. Veranstalter rief die Polizei. Der Mann ließ sich nicht beruhigen und verletzte einen Polizisten. Er wurde in eine Arrestzelle gebracht und angezeigt.

Südsteirer kam in Arrestzelle

Bei einem Fest in Heimschuh (Bezirk Leibnitz) begann Donnerstagabend ein alkoholisierter Mann zu randalieren. Der 22-Jährige ließ sich nicht beruhigen. Der Veranstalter rief die Polizei. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann aggressiv. Er wehrte sich gegen seine Festnahme. Dabei verletzte er einen Polizisten leicht an der Schulter und am Unterarm.