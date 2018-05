Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nach den schweren Unwettern vom Dienstag ist das Zittern in der Südweststeiermark noch nicht vorbei: Am späten Nachmittag ist heute schon wieder mit Starkregen und Hagel zu rechnen.

Unwettereinsätze hielten die Feuerwehren im Raum Groß Sankt Florian in den letzten Tagen auf Trab - heute Donnerstag wird erneut vor Unwettern gewarnt © FF Tanzelsdorf

Nach den heftigen Überschwemmungen vom Dienstag hatte man gestern Mittwoch in der Südweststeiermark das Schlimmste befürchtet. Die betroffenenen Gebiete blieben dann jedoch verschont: "Letztendlich ist es dann doch nicht so gekommen wie angekündigt. Glücklicherweise, muss man sagen", so Hansjürgen Ferlitsch vom Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg zum ORF-Steiermark.