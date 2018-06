Facebook

Barbara Kupfersbergers Stolz ist ihr Garten in Köflach © Dagmar Leis

Der heimische Garten als Hort der Entspannung und des Wohlbefindens, zum Rückziehen aus dem schnelllebigen Alltag – viel Passion und Zeit stecken Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber in die Pflege und Aufzucht der verschiedenen Arten der Flora. Für die Mitglieder des Vereins „GartenLust“ sind Gärten mehr als nur ein schlichtes Hobby. Während des „GartenLustFests“ von 2. bis 3. Juni werden die schönsten Gärten der Steiermark, Oberösterreichs und des Burgenlands vor den Vorhang geholt und können von interessierten Garten- und Pflanzenliebhabern besichtigt werden. Seinen Ursprung hat das Fest in der Oststeiermark.

Als einzige Vertreterin der Weststeiermark fühlt sich die Köflacher Gartendesignerin Barbara Kupfersberger besonders geehrt, ihren Garten erstmals in einem offiziellen Rahmen der Öffentlichkeit zu präsentieren: „Mein Garten besteht eigentlich schon seit 20 Jahren und wurde vorher von meinen Eltern gepflegt.“ Ihre Leidenschaft für Gartendesign entdeckte die Weststeirerin bereits vor 25 Jahren: „Wir haben auf einer England-Reise einen Garten besichtigt, seitdem hat mich die Faszination nicht mehr losgelassen.“ Aus diesem Grund entschloss sich Kupfersberger, mit 42 Jahren Architektur zu studieren. Nach ihrem Abschluss ging sie nach England, um sich an der Inchbald School of Design in London auf Gartendesign zu spezialisieren.

Informationen zum „GartenLustFest“ Organisiert wird das „GartenLustFest“ vom

Verein „GartenLust“, dem öffentliche und private Gärten in der Steiermark, dem Burgenland und

Oberösterreich angehören. In der Südsteiermark nehmen vier Gärten teil: „Magonia“ in Lannach, „Harmonypoint“ in Tobis, „Die Amtmann“ in Gamlitz und der „Flussgarten“ in Eibiswald. In den Gärten verkaufen heimische Künstler und

Organisationen Kunstwerke und Utensilien für um den heimischen Garten. Geöffnet sind die Gärten jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Kupfersbergers Garten, den die Köflacherin seit Jahren mit Leidenschaft hegt und pflegt, ist kein klassischer Blumengarten. „Ich arbeite bei der Gestaltung nicht nur mit Blumen, sondern auch Bäumen und Sträuchern.“ Ein acht Meter hoher Rosenstrauch ist eines ihr ganzer Stolz. „Es handelt sich dabei um eine Kiftsgate Rose, die an einem Kirschbaum hochgewachsen ist.“ Besichtigt werden kann der Garten in Pichling, einem Ortsteil von Köflach, während des „GartenLustFestes“ von 10 bis 18 Uhr. Gegen Anmeldung kann im Garten auch gepicknickt werden und die Lebenshilfe verkauft selbstgemachte Rankgerüste.

Ausgezeichneter Garten

Auch in der Südsteiermark öffnen einige Gärten am ersten Juniwochenende ihre Tore für interessierte Besucher. Einer davon ist Roswitha und Franz Riedls „Harmonypoint“ in Tobis bei Preding. Auf 6000 Quadratmetern hat sich das Paar ein großes Naturparadies herangezüchtet. Der Garten der Familie wurde vor Kurzem aufgrund seiner ökologischen und nachhaltigen Gestaltung mit der Gartenplakette von „Natur im Garten“ ausgezeichnet.

Roswitha und Franz Riedl erhielten die Gartenplakette Foto © Riedl