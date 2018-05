Während dem Unwetter am Dienstagnachmittag schlug der Blitz in ein Wirtschaftsgebäude in Leibnitz ein. Dieses brannte vollständig nieder.

Das zerstörte Wirtschaftsgebäude © FF LB/Gratzer

Der Blitz schlug am Dienstagnachmittag in ein Wirtschaftsgebäude in Leibnitz ein. Das Gebäude brannte völlig nieder. "Das Wirtschaftsgebäude konnten wir leider nicht mehr retten", sagt Gottfried Roiko von der Feuerwehr Leibnitz. Das Wohngebäude, das extra steht, ist nicht von den Flammen betroffen, wohl aber ein Massivbau, der als Garage genutzt wird. "Diesen hat es am Dach erwischt", sagt Roiko.

