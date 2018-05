Kleine Zeitung +

In Leibnitz Wie die Kirche am Hauptplatz feierte

800 Jahre Diözese Graz-Seckau - dieses Jubiläum wurde auch in der Südsteiermark begangen. Auch Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und Erzbischof Alojzij Cvikl aus Maribor reisten zur Eröffnung einer Bühne am Hauptplatz an.