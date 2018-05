Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© (c) APA/HARALD SCHNEIDER (HARALD SCHNEIDER)

Gegen 6.10 Uhr wollte Samstagfrüh ein 38-jähriger Autofahrer aus Ungarn mit seinem Auto über die A9 Pyhrnautobahn am Grenzübergang Spielfeld einreisen. Bei der Grenzkontrolle fielen Polizisten Unregelmäßigkeiten an den deutschen Überstellungskennzeichen auf, die am Fahrzeug montiert waren. Auch bei den Fahrzeugdokumenten stellten sie Auffälligkeiten fest.