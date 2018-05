Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Christoph Schlagbauer gewann im Vorjahr beim Berglauf in Graden den steirischen Meistertitel © Karl Mayer

Eine Reihe von österreichischen und steirischen Meistertiteln in der Allgemeinen Klasse und in der Jugendklasse konnte der Lauf- und Triathlonverein Köflach bereits in die Lipizzanerheimat holen. Nun stellt der LTV unter Obmann Stefan Mayer bei den Steirischen Berglaufmeisterschaften seine ebenfalls schon erprobten Qualitäten als Veranstalter unter Beweis.