Soziallandesrätin Doris Kampus (Mitte) traf auf Teilnehmer von "Wandern gegen das Vergessen" © Robert Lenhard



Aufhorchen ließ am Mittwoch Soziallandesrätin Doris Kampus (SP) am Rande einer Betriebstour durch den Bezirk Leibnitz. Im Bildungshaus Schloss Retzhof, wo sie sich zum Informationsaustausch mit Sozialarbeitern aus der Region traf, informierte sie über eine neue Initiative für eine stärkere Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in steirischen Unternehmen. Demnach will sie jenen Betrieben, die mit gutem Beispiel vorangehen, eine große öffentliche Bühne bieten. "Wir planen für den Herbst eine Veranstaltung, bei der wir vorbildliche Betriebe auszeichnen werden".

