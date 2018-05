Tausende Gläubige mussten am Pfingstsonntag einen langen Umweg zur Messe in der Kirche Sveti Duh nahe Leutschach in Kauf nehmen. Straße wurde teilweise weggerissen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hangrutsch bei der Schladminger Kurve © FF Leutschach

Jeden Pfingstsonntag besuchen Tausende Gläubige die Kirche zum Heiligen Geist (Sveti Duh) knapp hinter der slowenischen Grenze bei Leutschach. Ausgerechnet einen Tag vor der Doppelmesse in zwei Sprachen mit anschließendem Kirtag wurde am Samstagabend die Straße zu dem beliebten Ausflugsziel durch einen Hangrutsch schwer zerstört. Die Gemeinde Leutschach, die Feuerwehr und die Polizei reagierten aber rasch und konnten den Verkehr umleiten.

Schon am Donnerstag hatte sich das Gelände bei der so genannten Schladminger Kurve zu bewegen begonnen, am Samstag schließlich rutschte der Hang komplett weg und riss die halbe Straße mit. Auch eine große Fichte stürzte quer über die Fahrbahn. "Das kam genau zum ungünstigsten Zeitpunkt", sagt Willibald Trunk, Kommandant der Feuerwehr Leutschach. Denn am Pfingstsonntag machen sich Tausende Menschen aus der Region auf den Weg zur Heiligen Messe in der weithin sichtbaren Kirche Sveti Duh.

Die Heiligengeist-Kriche (Sveti Duh) Foto © Robert Lenhard

Nach Begutachtung durch den Landesgeologen wurde die Straße zwischen dem Einstieg in die Heiligengeist-Klamm und dem Weingut Moser gesperrt. Die Gemeinde ließ eiligst eine Umleitungsstrecke über die Panoramastraße ausschildern, am Vormittag wurden auch Verkehrsposten an neuralgischen Punkten positioniert und ein Shuttledienst eingerichtet. "Wir hatten das eigentlich ganz gut im Griff", resümiert Trunk.

Am Dienstag wird die Sanierung der beschädigten Straßenstücks in Angriff genommen. Die Sperre dürfte aber noch einige Tage aufrecht bleiben.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.