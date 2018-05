Eibiswald Wertvolles Elektrowerkzeug gestohlen

Bislang unbekannte Täter brachen in den Nachtstunden auf Freitag in eine Metallverarbeitungsfirma ein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 6.45 Uhr, brachen Unbekannte eine Türe der Werkhalle in Eibiswald auf und gelangten so in das Gebäude. Sie stahlen Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro und entkamen unerkannt.