Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Baum fiel am Buchkogel bei Lebring auf ein vorbeifahrendes Auto. Die drei Fahrzeuginsassen, eine Frau und ihre beiden Kinder, blieben unverletzt. Bei Leutschach verschüttete eine Mure eine Gemeindestraße. Der Regen hält noch an.

Starker Regen in Südsteiermark

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der umgestürzte Baum am Buchkogel © BFV LB

Dramatischer Vorfall Dienstag früh gegen 7 Uhr am Buchkogel bei Lebring (Bezirk Leibnitz): In einem durch den heftigen Regen stark durchnässten Waldstück war ein Baum entwurzelt worden. Er stürzte auf den schmalen Buchkogelweg, auf dem gerade ein Fahrzeug unterwegs war. Drei Personen, eine Frau und ihre beiden Kinder, waren in dem Auto. Sie hatten Glück im Unglück: Alle drei konnten selbst das Fahrzeug verlassen. Sie blieben unverletzt.