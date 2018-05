Festprogramm auf Bühne Die Diözese Graz-Seckau und ihre Grenzen

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie stellten das Programm vor: Georg Aulinger, Friedrich Trstnjak, Friedericke Langmann, Anton Neger, Gerhard Hofbauer, Renate Nika, Florian Schachinger, Paul Markowitsch, Barbara Riegler, Astrid Riegelnegg und Helmut Leitenberger © Barbic

Ganz Leibnitz wird zwar nicht zur Bühne, aber der Hauptplatz wird demnächst ordentlich bespielt. Der Grund dafür ist das 800-Jahr-Jubiläum der Diözese Graz-Seckau. Im heurigen Jubiläumsjahr finden neben dem großen Festakt am 23. und 24. Juni in Graz steiermarkweit zahlreiche Veranstaltungen statt. In jeder der acht Großregionen wird eine Jubiläumsbühne aufgestellt, eine davon von 28. Mai bis 3. Juni auch in Leibnitz.