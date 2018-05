Facebook

In Gamlitz geht man für den Motorikpark engagiert auf Stimmenjagd © K.K.

Welche kindgerechten Freizeitattraktionen muss man in der Steiermark gesehen haben? Die Kleine Zeitung sucht heuer bei der Platzwahl das schönste Familienausflugsziel. Bis 9. Juli läuft die große Publikumsabstimmung, bis dahin kann man sich als Familienausflugsziel nominieren – einfach auf www.kleinezeitung.at/platzwahl anmelden, Stimmzettel ausdrucken und auf Unterschriftenjagd gehen.

Aus der Süd- und Südweststeiermark gehen bereits Betreiber oder Eigentümer sieben kinder- und familienfreundlicher Attraktionen schon eifrig auf Stimmenfang. Dazu gehören lohnende Ausflugsziele in der Natur, wie etwa das Attemsmoor in Straß, die Altenbachklamm in Oberhaag und die Heiligengeistklamm in Leutschach genauso wie Attraktionen wie die Südsteirische Holzkugelbahn im Ratscher Landhaus, der Seilgarten Skringer in Leutschach, der Bärenhof Berghausen in Ehrenhausen und der Motorikpark Gamlitz.

Bewerbung jederzeit möglich

Aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurden bisher noch keine Kandidaten ins Rennen geschickt. Das kann sich aber sofort ändern. Betreiber, die meinen, sie gehören mit ihrem Ausflugsziel zu den schönsten im Land, können immer noch in den Bewerb einsteigen. Mitmachen lohnt sich: Im Rahmen der Berichterstattung bekommen nämlich auch kleine Familienattraktionen Gelegenheit, sich steiermarkweit einem großen Publikum zu präsentieren und neue Gäste auf sich aufmerksam zu machen. Natürlich können auch Museen, Wanderwege, Bäder, Ausstellungen und Co. mitmachen, die ein spezielles Angebot für Kindergärten oder Schulen im Talon haben. Nicht teilnehmen dürfen Gaststätten und Kinderhotels.

Nominieren und Mitstimmen Auf www.kleinezeitung.at/platzwahl gibt’s das Online-Anmeldeformular. Einfach Ihren Bezirk anklicken, danach Namen des Ausflugsziels angeben. Dazu ein Foto hochladen samt Beschreibung – schon sind Sie mit dabei! Gehen Sie gleich auf Stimmenjagd: Und zwar mit dem Stimmzettel, den Sie auf www.kleinezeitung.at/platzwahl herunterladen, ausdrucken und auflegen können. Ausgefüllte Stimmzettel bitte einsenden an die Kleine Zeitung, Kennwort „Platzwahl“, Gadollaplatz 1, 8010 Graz.

Einsendeschluss: 9. Juli 2018

(Datum des Poststempels).

Der stimmenstärkste Teilnehmer darf sich nicht nur mit dem Titel „Beliebtestes Familienausflugsziel der Steiermark“ schmücken, er bekommt zudem ein großes Siegerfest gesponsert. Die Top fünf der Wahl erhalten von Steiermark Tourismus, Almholz und Kleiner Zeitung zudem jeweils eine der begehrten Trophäen – die exklusiv gekennzeichnete Steiermark-Herzbank.