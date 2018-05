In Stainz wurden am Dienstag die besten Lehrlinge, junge Meister und Lehrbetriebe ausgezeichnet. Sie erhielten den "Star of Styria".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ehrung der Stars of Styria in Stainz © (c) Foto Fischer

Sie alle sind besonders erfolgreiche Lehrlinge, haben eine Meister- und Befähigungsprüfung mit Erfolg abgelegt und sind über die Maßen engagierte Dienstgeber: Vertreter der Wirtschaftskammer um Direktor Karl-Heinz Dernoscheg und Bezirksobmann Manfred Kainz zeichneten am Dienstag 34 Lehrlinge, 32 Meister und 27 Lehrbetriebe aus der Weststeiermark aus. „

Die Auszeichnung Star of Styria ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber jenen Menschen, die in besonderem Maße in die Ausbildung und damit in die Zukunft unseres Landes investieren“, so Manfred Kainz.

Die besten Lehrlinge und Dienstgeber: Viele Ausgezeichnete

Unter den Geehrten: Rauchfangkehrer Philipp Jauk aus Großklein, Sieger des Lehrlingsbewerbs „Styrian Skills“, und Arbeitgeberin Andrea Krauß aus Deutschlandsberg. Im Bezirk Deutschlandsberg gab es im Vorjahr 758 Lehrlinge in 290 Ausbildungsbetrieben. 250 traten zur Lehrabschlussprüfung an. 39 unter ihnen schafften einen ausgezeichneten Erfolg, 58 Prozent einen guten Erfolg.