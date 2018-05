Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Murfelder Gemeinderat tagte am Dienstag und brachte mit drei Beschlüssen die geplante Auflösung der Gemeinde weiter auf Schiene. Alles lief dabei einstimmig. Nur ein Mal gab es eine kurze Aufregung. Welche, das lesen Sie hier.

Der Gemeinderat von Murfeld bracht die bevorstehende Auflösung der Gemeinde weiter auf Schiene. © Walter Schmidbauer

Mit drei Beschlüssen brachte der Murfelder Gemeinderat die Auflösung der Gemeinde und den Anschluss der Ortsteile Weitersfeld, Lichendorf, Oberschwarza und Unterschwarza an Straß und des Ortsteiles Seibersdorf an St. Veit in der Südsteiermark weiter auf Schiene. Zwei Beschlüsse wurde einstimmig gefasst, bei der Abstimmung zum Antrag über die Aufteilung der Ortsteile gab es eine Überraschung. Vizebürgermeister Seppi Schef und ein weiterer Gemeinderat enthielten sich der Stimme.