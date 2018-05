Facebook

Restauratorin Nina Heyer und Kuratorin Barbara Porod mit einem von Eduard Staudinger dokumentierten Fundstück aus Flavia Solva © Robert Lenhard

Im Eissalon über den Ruinen von Flavia Solva ist die Saison längst eröffnet. Ab heute gibt es in der von außen begehbaren Vitrine des Pavillons auch wieder Neues zur Geschichte der einzigen Römerstadt der Steiermark zu sehen. „Eduard Staudinger – das archäologische Gewissen von Flavia Solva“ nennt sich die neue Präsentation im „Schaufenster in die Römerzeit“, die um 17.30 Uhr im Zuge des „Aufrömerns“ offiziell eröffnet wird.

Im Mittelpunkt steht freilich Eduard Staudinger. Der langjährige Hauptschuldirektor und Gemeinderat von Leibnitz entwickelte schon früh ein persönliches Interesse an der Geschichte von Flavia Solva. „Die Arbeit von Eduard Staudinger war wissenschaftlich sehr wertvoll. Seine peniblen Aufzeichnungen haben in der jüngeren Vergangenheit maßgeblich zur weiteren Erforschung von Flavia Solva beigetragen“, erklärt Kuratorin Barbara Porod vom Universalmuseum Joanneum.

