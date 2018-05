Facebook

Günther Pertoll (Laimburg), Dieter Blankenhorn (Weinsberg), Landesrat Hans Seitinger, Oenologe Reinhold Holler, Anton Gumpl (LFS Silberberg) © Lebensressort Stmk.

Die Wurzeln dieser Drei-Länder-Kooperation geht auf einen agrarischen Forschungs- und Innovationspakt im Dezember 2016 zurück. Die steirische Obst- und Weinbaufachschule Silberberg bei Leibnitz, Laimburg (Südtirol) und Weinsberg (Deutschland) bündeln seitdem ihre Kompetenzen. Als Zeichen der Freundschaft haben die drei Institutionen nun auch einen eigenen länderübergreifenden Wein geschaffen.

Der "Netzwerkwein XVII" wurde in der Fachschule Silberberg cuveetiert, abgefüllt und wird neben dem Weingut Weinsberg auch dort angeboten. Er enthält die drei Leitsorten der vertretenen Gebiete: 45 Prozent Sauvignon blanc aus den Silberberger Weingärten, 40 Prozent Riesling von der Lage Burg Wildeck in Württemberg sowie 15 Prozent Gewürztraminer von der Laimburg.

Kampf gegen Spätfröste

Ein Forschungsschwerpunkt der Kooperation liegt in der Bewältigung von Naturkatastrophen. So gibt es in Steiermark ein Pilotprojekt zur Spätfrostbekämpfung durch Windmaschinen. Aber auch Innovationen im Bereich der Vermarktung, erneuerbare Energien, Klimaschutz und Bioökonomie stehen auf der Agenda. Das Hauptziel der vertieften Zusammenarbeit aller drei Länder besteht daher darin, die großen Herausforderungen der agrarischen Zukunft in kurzer Zeit mit höchster Forschungsqualität und -effizienz zu erzielen. Argrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP): „Kein Rad soll in Zukunft drei Mal erfunden werden.“

Weiter vertieft wird die Dreiecks-Kooperation bei einem Treffen der europäischen Weinbauschulen vom 16. bis 18. Mai in Weinsberg. Auf den Tisch kommt dort freilich der neue Netzwerkwein XVII.