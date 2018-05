Gegen Mitternacht dürfte in ein Wohnhaus in Leibnitz der Blitz eingeschlagen haben. Der Dachstuhl begann daraufhin zu brennen.

Der Dachstuhl begann zu brennen © Stadtfeuerwehr Leibnitz

Zu einem Dachstuhlbrand am Seggauberg wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz in der Nacht auf Samstag alarmiert. Gegen Mitternacht dürfte in einem Wohnhaus ein Blitz eingeschlagen haben, woraufhin das Dach in Brand geriet. Der Besitzer des Anwesen bemerkte das Feuer und schlug Alarm. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Bei den Nachlöscharbeiten wurde das Dach geöffnet, um mit der Wärmebildkamera eventuelle Glutnester besser lokalisieren zu können. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Dach notdürftig mit Planen abgedeckt.

Am Wohnhaus selbst entstand größerer Sachschaden. Die genaue Brandursache stellt den Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen dar.