Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pyhrnautobahn im Bezirk Leibnitz (Archivbild) © Markus Leodolter

Die neue Arbeitswoche beginnt in der Steiermark so, wie die alte aufgehört hat: Mit Stau auf der Autobahn und im Großraum Graz. Am meisten betraf es jene Lenker, die auf der A9 von Leibnitz in Richtung Graz unterwegs sind. Zwischen der Auffahrt Lebring und Hengsberg gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.

Der Stau erreichte zwischenzeitlich zu acht Kilometer Länge. Nach dem viele danach die Ausweichroute über die B67 nahmen, staute es sich in der Folge rund um Wildon.

Verkehrsüberlastung herrscht auch auf dem Baustellenbereich der A2 zwischen Graz-Ost und -West, auch hier gab es in Fahrtrichtung Wien einen kleinen Unfall. Und der Verkehr durch den Plabutschtunnel musste in Richtung Süden immer wieder blockweise abgefertigt werden, weil es auf dem Verteilerkreis Webling Rückstau gab.