In Leibnitz wurde in eine Wohnung eingebrochen © Fotolia

Die Täter müssen zwischen 19 Uhr abends und ein Uhr früh gekommen sein: Sie zwängten in der Nacht zum Sonntag die Terrassentür einer Wohnung in Leibnitz auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen schließlich einen Möbeltresor, in dem sich Bargeld in verschiedenen Währungen und eine hochwertige Armbanduhr befanden.

Der Schaden dürfte mehrere Zehntausend Euro betragen.

