Kaserne Leibnitz Verfallene Gebäude auf einem wertvollen Grund

Im Jahr 2007 wurde die Hermann-Kaserne in Leibnitz aufgelassen. Die Gebäude verfallen seitdem, das Areal in bester Lage wird aber immer wertvoller. Auch andere bekannte Immobilien in der Süd- und Weststeiermark suchen Käufer.