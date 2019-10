Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elisabeth Arlt und David Kranzelbinder vom Pavelhaus in Laafeld stellten 2012 in Maribor aus © Wieser

Im Jänner 2012 wurde die slowenische Stadt Marburg als Europas Kulturhauptstadt „inthronisiert“. Etliche Kulturschaffende aus der Südsteiermark brachten sich im Laufe des Jahres in Maribor ein. So drehten Albert und Evelyne Lorenz (Kulturinitiative Schloss Spielfeld) sechs Kurzfilme. Diese standen unter dem Motto „Begegnungen an der Grenze“. Außerdem wurde ein eigenes Steiermarklied komponiert, das bei einem Konzert in Maribor vorgestellt wurde.