In der Nacht vom 29. auf den 30. November 2024 kam es in der Klostergasse in Leibnitz zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter verbogen eine Schrankenanlage, zerstörten vier Stehlampen im Außenbereich eines Lokals und beschädigten die Seitentür eines geparkten Autos. Die Polizeiinspektion Leibnitz bittet um Hinweise von Zeugen unter der Nummer (059) 133 6160 100.