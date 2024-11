Der Himmel über Eibiswald zeigt sich am Montagmorgen so tiefblau wie das Ergebnis der Landtagswahlen. „Ich habe damit gerechnet, und meine Prognosen sind fast aufgegangen“, sagt Reinhard Lippitsch seufzend, während er den Zigarettenautomaten am Ortseingang auffüllt. In der weststeirischen Gemeinde liegt die FPÖ wie auch bis auf Groß St. Florian im gesamten Bezirk Deutschlandsberg an der Spitze.