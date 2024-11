Unmut herrscht in Gabersdorf über die Auflassung einer Bushaltestelle im Ortsteil Neudorf an der Mur. Die nicht nur von Schülern, sondern auch der Bevölkerung regelmäßig genutzte Zu- und Ausstiegsstelle der Linie 551 wird seit Anfang November nicht mehr angefahren. Die nächste Haltestelle an der L 625 ist in beide Richtungen über einen Kilometer entfernt. Ein Schutzweg zum sicheren Überqueren der Landesstraße ist allerdings nicht vorhanden.