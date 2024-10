Wir sind 120 Jahre alt und das gehört gefeiert. 1904 gegründet, ist die Kleine Zeitung seither die Stimme der Region. Genau aus diesem Grund wollen wir mit unseren Leserinnen und Lesern im Rahmen einer Geburtstagstour in der Steiermark und in Kärnten anstoßen.

Am Freitag, dem 15. November, sind die Bezirke Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg an der Reihe. Beim Gasthof Draxler in St. Veit in der Südsteiermark wird ab 17 Uhr zum Fest geladen.

Gute Gespräche und gutes Essen

Chefredakteur Hubert Patterer wird dort mit den Winzern Julia und Stefan Krispel ein Podiumsgespräch führen. Anschließend lassen wir den Abend mit einem gemeinsamen Essen ausklingen. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und stellen Sie Ihre Fragen, auch die Redakteurinnen und Redakteure der Regionalbüros Voitsberg und Leibnitz/Deutschlandsberg stehen für Sie bereit.