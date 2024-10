Was tun, wenn Mama redet, das Kind aber partout nicht zuhören möchte? Antworten darauf bietet der deutsche Erziehungsexperte und Bestsellerautor Jan-Uwe Rogge, der Anfang November zum wiederholten Mal in Leibnitz zu Gast sein wird. Auf Einladung des Eltern-Kind-Zentrums (EKiZ) Süd wird Rogge am 5. November im Hugo-Wolf-Saal zum Thema „Eltern und Kinder – Vom Reden und Zuhören“ sprechen.