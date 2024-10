Seit Ende August sucht die Polizei nach einer vermissten Frau aus dem Bezirk Leibnitz. Die 58-jährige Anita S. fuhr am Freitag, dem 23. August 2024, gegen 15.30 Uhr mit ihrem grauen Fiat Punto mit dem Kennzeichen LB-813FC von Empersdorf nach Hausmannstätten.

In Hausmannstätten besuchte sie die dortige Raiffeisenbank, was von den Kameras der Bankfiliale aufgezeichnet wurde. Nachdem die Frau die Bank verlassen hatte, stieg sie in ihr Auto und fuhr davon. Danach verliert sich die Spur der Vermissten.

Ermittlungen bisher ohne Erfolg

Trotz umfangreicher polizeilicher Ermittlungen konnte die vermisste Frau bisher nicht gefunden werden, ein Unfallgeschehen kann nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde seitens des Bezirksgerichtes Leibnitz eine öffentliche Fahndung nach der Abgängigen angeordnet.

Die 58-jährige Anita S. aus dem Bezirk Leibnitz wird seit Freitag, 23. August 2024 vermisst © Lpd Steiermark

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort oder Sichtungen nach dem angeführten Bankbesuch der 58-Jährigen an das LKA Steiermark unter 059133/60-3333.