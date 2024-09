„Wir werden sehen, was kommt“, sagt Josef Tinnacher seufzend, während er den Kaffee in der weißen Tasse vor sich mit dem Löffel umrührt. Es ist der Tag nach der Nationalratswahl und das vorläufige Ergebnis ist eindeutig. Seine Heimatgemeinde, Oberhaag, ist nur eine von vielen entlang der Grenze zu Slowenien, in denen die FPÖ die meisten Wähler mobilisieren konnte.