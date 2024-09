Schulhefte, Bücher, Süßigkeiten: Den Buch- und Papierhandel in der Leibnitzer Lastenstraße gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Vor einem Jahr hat Brigitte Taucher-Muhri aus Gralla das Kleinod übernommen.

Nervös sei sie bei ihrem Sprung in die Selbstständigkeit nicht gewesen. Die Südsteirerin war zuvor rund 20 Jahre lang Mitarbeiterin im Geschäft und wusste daher über alles bestens Bescheid.

Kunden halten ihr die Treue

Trotz umliegender Einkaufszentren mit Großkonzernen halten ihr zahlreiche Kundinnen und Kunden die Treue, wie die Unternehmerin erzählt. „Meine Kunden schätzen die persönliche Beratung, das Kleine und dass es den Standort in Leibnitz weiterhin gibt“, sagt Taucher-Muhri. Ihre Produktpalette reicht vom Schulbedarf über Schreibwaren bis hin zu Geschenkartikeln und Büchern. Letztere vorrangig für Kinder und Jugendliche.

Besonders von den kleinen Kunden werde die Süßigkeitenauswahl in der Vitrine geschätzt. Ferner bietet Taucher-Muhri bei Elternabenden an Schulen oder im Kindergarten Bücher zum Verkauf an, macht Buchvorstellungen und beliefert auch gewisse Bildungseinrichtungen mit Schulbüchern. Derzeit herrscht Hochsaison in dem Buch- und Papierhandel. Taucher-Muhri liefert einen Teil der Schulbücher an die Mittelschule II oder an das Gymnasium.

Zudem nutzten zahlreiche Kunden die Möglichkeit, ihr die Listen mit den benötigten Schulartikeln vorab zukommen zu lassen. Die Unternehmerin packte dementsprechend jedes Schulsackerl zusammen und die Kunden konnten es bequem bei ihr abholen. „Es ist viel los. Meine Familie unterstützt mich, sonst wäre das alles nicht möglich“, zeigt die Unternehmerin auf. Ihr großes Ziel für die nächsten Jahre: Dass alles so bleibt, wie es ist und das Geschäft weiter so gut läuft. „Ich mag meinen Job einfach sehr gerne und bin zufrieden“, sagt Taucher-Muhri.