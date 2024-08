Schon zum 46. Mal feierte Preding das traditionelle Kürbisfest am Marktplatz, das mit einem bunten Programm aufwartete. Neben Wanderungen am Kürbiswanderweg, Kulinarik an verschiedenen Ständen und einem Kinder- und Familienfest, war die Wahl des „Jugendkürbisbürgermeisters“ das Highlight des ersten Tages.