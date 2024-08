Gegen 12 Uhr wurden am Mittwoch die Feuerwehren Hollenegg und Deutschlandsberg zu einem Brandeinsatz in Hollenegg gerufen. In einer hölzernen Hütte war ein elektrisches Bauteil einer Photovoltaikanlage in Brand geraten, der sich auf die angrenzende Wand ausbreitete.

Eigentümer und Nachbarn bekämpften das Feuer selbst und konnten die Flammen so noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ersticken. Die 18 Feuerwehrleute kontrollierten die Brandstelle zur Sicherheit mit einer Wärmebildkamera und rückten danach wieder ins Rüsthaus ein.