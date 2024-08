Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde die Polizei über einen Brand am Bäckerweg in Deutschlandsberg verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Carport bereits in Vollbrand. Aus einer Doppelgarage, die sich neben dem Carport befindet, drang bereits Rauch. Daher entschied sich die Feuerwehr dazu, die beiden verschlossenen Garagentore aufzuschneiden. Durch das Feuer wurde das Carport sowie zwei darin abgestellte Autos zerstört. Auch die Garage wurde schwer beschädigt, das Auto das darin abgestellt war, wurde nicht von den Flammen erfasst.

Brandursache unbekannt

Die Feuerwehren Deutschlandsberg und Wildbach konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus vermeiden. Gegen 22 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehren blieben noch bis Mitternacht zu Nachsicherungsarbeiten vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.