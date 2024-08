Bereits seit dem Vormittag des 7. Mai ist der 79-jährige Elmar S. von seiner Wohnadresse in Aug (Marktgemeinde Wildon) abgängig. Mehr als drei Monate später wendet sich die Polizei bei der Suche nach ihm nun an die Öffentlichkeit. Zuletzt kaufte der Südsteirer noch Lebensmittel ein und behob Bargeld. Nachdem ihn seine Tochter am 9. Mai als vermisst gemeldet hatte, lief eine großangelegte Suchaktion, die aber zu keinem Ergebnis führte.

Der Gesuchte hat braune Augen, ist zwischen 176 und 178 Zentimetern groß, korpulent, etwa 80 Kilogramm schwer und trägt einen weißen Kurzhaarschnitt mit Scheitel. Bei sachdienlichen Hinweisen wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Wildon unter der Nummer 059133/6176 gebeten.