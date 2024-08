Gegen 8.30 Uhr kollidierten am Samstag ein Pkw und ein 49-jähriger Fahrradfahrer am Hauptplatz in Stainz. Der Radfahrer kam dabei zu Sturz und zog sich laut Informationen des Roten Kreuzes schwere Verletzungen zu. Gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Arzt übernahm dieses die Erstversorgung des Verletzten, der in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen wurde.