Mit einem verletzten Lenker und einem Totalschaden an seinem Auto endete Freitagabend ein Unfall in St. Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz: Laut Polizei war der 55-Jährige aus Leibnitz gegen 20.30 Uhr auf der L 604 von St. Johann im Saggautal in Richtung Gündorf unterwegs. „Bei Straßenkilometer 4,8 kam er rechts von der Straße ab, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen“, heißt es seitens der Polizei. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit der Rettung in das LKH Graz gebracht. „Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Am Fahrzeug entstand Totalschaden“, meldet die Exekutive.