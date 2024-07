In der Coronazeit entdeckten viele Reisende das Wohnmobil für sich, auch die Südweststeiermark war für Urlauber ein beliebter Ort, um ihre Zelte aufzuschlagen. Die derzeitige wirtschaftliche Lage geht jedoch auch an Campingplätzen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg nicht spurlos vorüber. Betreiber in Eibiswald, Gleinstätten und Leibnitz mussten ihre Preise für diese Saison nach oben hin anpassen.