Einen abwechslungsreichen Tag verbrachten Landeshauptmann Christopher Drexler und Landesrat Werner Amon im Bezirk Deutschlandsberg. Auf dem Programm stand zunächst der Besuch des Perisutti Pflegeheims in Eibiswald, bevor es weiter in den Kindergarten nach St. Peter im Sulmtal ging. Abschließend besuchten die ÖVP-Politiker das Installationsunternehmen Prattes in Bad Schwanberg.