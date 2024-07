Am Mittwochvormittag war ein Südsteirer mit seinem Motorrad gegen 8.30 Uhr auf der L622 im Ortsgebiet von Gersdorf an der Mur in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Am Ortsende kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte nach zirka 18 Metern in einen Kürbisacker.

Ein Anrainer setzte die Rettungskette in Gang. Neben der Polizei rückte die Feuerwehr Gersdorf mit fünf Mann aus. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers und des Notarztes. Die L622 war kurzzeitig gesperrt, da der Hubschrauber laut Feuerwehr auf der Straße landete. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Motorradfahrer ins LKH Graz geflogen.

Medizinischer Notfall

Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall während der Fahrt aus. Die Feuerwehr barg das Motorrad. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.