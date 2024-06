Ein 76-jähriger, gesundheitlich beeinträchtigter Mann wird seit dem 18. Juni vermisst. An diesem Tag verließ Heinz Leopold Hruby gegen 6.45 Uhr früh seinen Aufenthaltsort in der Altenmarkterstraße in Leibnitz und fuhr mit einem Taxi zum Grazer Hauptbahnhof.

Dem Taxilenker gegenüber erwähnte er, dass er einen Zug Richtung Wiener Neustadt nehmen wolle. Ob er die Zugfahrt tatsächlich angetreten hat, ist derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Steiermark hofft mithilfe der Öffentlichkeit auf neue Erkenntnisse zum Verschwinden des Mannes.

Heinz Leopold Hruby ist 175 cm groß, hat eine sehr schlanke Statur und kurze weiße Haare. Zuletzt war er mit Jeans und einer blauen Fleeceweste bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten erbittet das Landeskriminalamt telefonisch unter der Nummer 059-133-60-3333 oder unter der Notrufnummer 133.