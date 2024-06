Gegen 16 Uhr kam am Donnerstag ein auf der A 9, Phyrnautobahn, in Fahrtrichtung Spielfeld fahrender Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Pkw mit slowenischem Kennzeichen kam daraufhin in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Die beiden Insassinnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden © FF Obergralla

Zufällig waren zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Spielfeld vor Ort und übernahmen sofort die Erstversorgung der beiden 51- und 53-jährigen Insassinnen. Sie wurden vom Roten Kreuz Leibnitz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna, gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Obergralla sicherte die Unfallstelle mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf und barg den Pkw.