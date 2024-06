Leider keinen Schutzengel hatte ein 54-jähriger Südsteirer bei Arbeiten an der sogenannten Schutzengelhalle im südsteirischen Heimschuh (Bezirk Leibnitz). Der Handwerker war Donnerstagvormittag im Zuge der Generalsanierung der Veranstaltungshalle mit Arbeiten am Dach beschäftigt. Gegen 9.45 Uhr kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz und fiel aus rund sieben Metern Höhe in die Tiefe.

Aufprall am Beton

Nach dem harten Aufprall auf dem Betonboden blieb der Mann regungslos liegen. Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang, auch der Rettungshubschrauber C12 wurde angefordert. Ein Notarztteam des Roten Kreuzes kämpfte rund eine Stunde um das Leben des Arbeiters. Leider erfolglos, der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Bürgermeister war vor Ort

Tief betroffen ist auch Bürgermeister Alfred Lenz, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls wegen einer Besprechung auf der Baustelle aufhielt und das Unglück aus nächster Nähe miterleben musste. „Das alles ist sehr tragisch, unser Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen.“