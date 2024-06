Seit Mai 2017 kämpft die Gewerkschaft Bau-Holz gegen das sogenannte Lohndumping (Unterbezahlung) in der Baubranche an. Im Rahmen des Projektes „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wurden 6000 Beratungsgespräche in den insgesamt sechs Jahren geführt und rund 940.000 Euro für Arbeitnehmer aus dem Ausland zurückgeholt. Seit vergangenem Jahr ist das Projekt in der Gewerkschaft integriert und nicht mehr eigenständig.