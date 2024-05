In dieser grünen Oase in Stainz werden nicht nur Gartenzwerge glücklich

Die gebürtige Weststeirerin Johanna Schriebl will auf dem Hof ihrer Eltern in Stainz neue Wege gehen. Die „Pendler-Bäuerin“ bietet mit Mietgärten Nährboden für so manch grüne Daumen an.