Voraussichtlich bis 7. Juni wird auf der B 76, Radlpassstraße, zwischen Rossegg und Pichling in der Marktgemeinde Stainz auf knapp über zwei Kilometer gearbeitet. „Es handelt sich dabei um eine Fahrbahnsanierung des großteils dreistreifigen Abschnitts, die in Summe auf rund 500.000 Euro kommt“, informiert Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

Dabei wird der Verkehr Richtung Graz auf einer Fahrspur geführt, Richtung Deutschlandsberg wird über St. Stefan ob Stainz umgeleitet. „Nachdem es in St. Stefan im Engstellenbereich L 641, Zirknitzstraße, und L 314, Schilcherweinstraße, vor allem in den Morgen- und Abendspitzen zu gröberen Staus gekommen ist, werden ab sofort Verkehrsposten für weniger Staubildung sorgen“, so Michael Sauermoser von der Baubezirksleitung Südweststeiermark.

Totalsperre ab 3. Juni

Zwischen Kilometer 8,900 und 11,000 wird der alte Asphalt auch auf der Zirknitzbachbrücke, bei der neue Leitschienen montiert werden, in einer Stärke von vier Zentimeter abgefräst. Für die Asphaltierung der neuen Deckschicht, die von 3. bis 7. Juni vorgesehen ist, wurde eine Totalsperre genehmigt.

Im Zuge der Bauarbeiten werden Bankette, Einlaufgitter, Einlaufschächte und Schachtabdeckungen sowie abschnittsweise auch Randleisten und Grabenformsteine erneuert und angepasst.