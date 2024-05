Aktuell und ganz kompakt wollen wir über Ereignisse in der Region informieren: ob Nachberichte von Veranstaltungen oder Neuigkeiten aus Unternehmen, Schulen und Vereinen. Kurzum, was tut sich in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg?

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – chronologisch gelistet mit mehr Infos:

Florianifeier in Heiligenkreuz am Waasen

Rund um den Namenstag des Heiligen Florian am 4. Mai ehren die Freiwilligen Feuerwehren in der Süd- und Südweststeiermark ihren Schutzpatron traditionell mit Feiern und diversen Veranstaltungen. So auch in Heiligenkreuz am Waasen, wo die Feuerwehren Heiligenkreuz am Waasen, Großfelgitsch, St. Ulrich am Waasen, Empersdorf und Edelstauden mit über 150 Kameradinnen und Kameraden unter dem Kommando von Patrick Pichler zur Feier des Florianitages ausgerückt waren. Mit dabei waren auch die Bürgermeister Franz Platzer (Heiligenkreuz), Volker Vehovec (Empersdorf) und Siegfried Neuhold (Priching am Traubenberg). Im Anschluss an die von Feuerwehrpfarrer Alois Stumpf zelebrierte Florianimesse gab es am Marktplatz einen Festakt mit Kranzniederlegung in Erinnerung an die verstorbenen Feuerwehrkameraden.

Rund 150 Feuerwehrleute marschierten in Heiligenkreuz am Waasen zur Florianifeier auf © Fruhmann

Neue Leitung für die Bezirksstelle des Roten Kreuzes Deutschlandsberg

Eine Rückschau auf das Jahr 2023 und eine Übergabe der Bezirksstellenleitung standen am Programm der Bezirksversammlung des Roten Kreuzes Deutschlandsberg. Im Lassnitzhaus übergab Christoph Klauser nach 20 Jahren als Bezirksstellenleiter sein Amt in die Hände seines Nachfolgers Florian Klug. „Die Mitarbeit der freiwilligen Helfer in allen Bereichen unserer Organisation ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Ohne sie wäre die Aufrechterhaltung des Rund-um-die-Uhr-Betriebes undenkbar“, betonte Klauser. Im Beisein von Bezirkshauptfrau Doris Bund und Josef Wallner, Bürgermeister von Deutschlandsberg, wurde Klauser außerdem das Verdienstkreuz des Österreichischen Roten Kreuzes verliehen. In der neuen Bezirksstellenleitung stehen Klug künftig Stefanie Masser als dessen Stellvertreterin, Bernhard Pölzl (auch Finanzreferent), Bezirks-Rotkreuzarzt Peter Grasl und dessen Stellvertreter Helmut Huss zur Seite.

Die neue Bezirksstellenleitung des Roten Kreuzes Deutschlandsberg: Bernhard Pölzl, Stefanie Masser, Florian Klug und Peter Grasl (v. l.) © Alois Rumpf

„Omas for Future“ sammelten zum 3. Mal „Tschickstummel“ in Leibnitz

Die „Omas for Future“ Gruppe Südsteiermark veranstaltete im April ihre dritte Aktion gegen achtlos weggeworfene „Tschickstummel“. Diesmal sammelten die „Omas“ gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Polytechnischen Schule Leibnitz achtlos weggeworfene Zigarettenstummel ein. 21 Schüler und einige Lehrkräfte sowie ein Integrationsschüler mit seiner Betreuungsperson waren mit von der Partie. Mit dieser Aktion wollte die Initiative darauf aufmerksam machen, dass durch die Schadstoffe eines Zigarettenstummels 40 Liter Trinkwasser verunreinigt werden. Los ging die Sammelaktion um 11 Uhr, gesammelt wurde rund um den Bahnhof in Leibnitz bis zum Rathaus. Als Dankeschön für die Unterstützung der Schüler und Lehrer übergaben die „Omas“ eine Spende für die Klassenkasse und einen bienenfreundlichen Rosenstock für den Schulgarten.

Achtlos weggeworfene „Tschickstummel“ haben bei der „Omas for Future“ Gruppe Südsteiermark in Leibnitz keine Chance © Omas For Future

Feuerwehrkräfte absolvierten Heißausbildung in Lebring-St. Margarethen

In der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring-St. Margarethen ging es im April heiß her: Die diesjährige Heißausbildung des Abschnittes 02 – Eibiswald stand am Programm. Insgesamt zehn Atemschutztrupps der Freiwilligen Feuerwehren Lateindorf, Pitschgau-Haselbach, Hörmsdorf, Steyeregg, St. Ulrich in Greith, Pölfing-Brunn, Wernersdorf, Wielfresen, St. Oswald ob Eibiswald und Soboth stellten sich dem Übungsszenario im Brandcontainer. Zunächst wurde im Freien die richtige Handhabung mit dem Hohlstrahlrohr geübt, um anschließend im Brandcontainer die Rauchgaskühlung und die Brandbekämpfung durchzuführen. Weiters mussten die Einsatzkräfte eine vermisste Person im Container finden und unter realen Bedingungen ins Freie bringen. Begleitet wurde der Ausbildungstag von Abschnittsatemschutzwart HBI Siegbert Pinter und Abschnittskommandant ABI Karl Koch.

Sie gingen als Sieger der Schilcherweinkost 2024 in Bad Gams vom Platz

Im Weststeirischen Hof in Bad Gams wurden zum 18. Mal die besten Schilcherweine 2024 gekürt. Das zur Verkostung gehörende Benefizdinner fand zugunsten bedürftiger Jugendlicher aus dem Bezirk Deutschlandsberg statt, Weinbauern von Ligist bis Eibiswald sowie Starkoch Willi Haider waren zu Gast. Aus den 108 eingereichten Proben schafften es 27 ins Finale der Schilcherweinkost. Moderator Mario Fellner (ORF) stellte die Siegerweine vor, die anschließend verkostet wurden. Das Weingut Lackner machte etwa in den Kategorien Schilcher Klassik/Ortswein und Schilcher Riede den jeweils ersten Platz. Der beste Schilcher Schaumwein und Schilcher Prädikatswein kam vom Weingut Klug-Voltl. Vom Weingut Hainzl-Jauk stammt der beste Schilcher Sekt, der edle Tropfen vom Schilcherweingut Friedrich wurde als bester Blauer Wildbacher gleichgepresst gekürt. Für den besten Blauen Wildbacher Rot sorgte das Weingut Pauritsch.

Die Gäste der 18. Kiwanis Schilcherweinkost samt Benefizdinner im Weststeirischen Hof in Bad Gams © Alois Rumpf

Kindergemeinderat Wies packt mit an

Verkäufer, Umweltschützer und Osterhasen: Die Wieser Kindergemeinderäte haben alle Hände voll zu tun. Beim Frühjahrsputz der Gemeinde halfen sie dabei, Wiesen, Wälder und Bachläufe von Abfällen zu reinigen. Auch für die traditionelle Osternestsuche waren sie im Einsatz, so wurden in kreativer Handarbeit Geschenksackerl gebastelt und mit kleinen Überraschungen befüllt. Am 20. April veranstaltete der Kindergemeinderat außerdem seinen ersten Flohmarkt, um Spielen, Büchern und auch Babykleidung ein zweites Leben zu geben. Bürgermeister Josef Waltl lobte diesen als „Zeichen für Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfgesellschaft“.