Ferienzeit ist Entspannungszeit. Nicht so für die Lehrlinge in der Weststeiermark. Sie nutzten die Semester- und Osterferien, um an ihren Soft Skills zu feilen und sich in Hinblick auf die Lehrabschlussprüfung wichtige Kompetenzen anzueignen. Insgesamt 29 junge Erwerbstätige nahmen daher an der diesjährigen Wifi-Lehrlingsakademie teil. Sie stammen aus den verschiedensten Branchen, angefangen bei Industrie bis hin zu Handel. Ein Großteil der Lehrlinge ist derzeit bei TDK Electronics in der Bezirkshauptstadt tätig.